Шафки була в аварійному стані, проте фахівцям вдалось зняти її зі стіни

Кухонна шафа з Бородянки та «Півник», виготовлений на Васильківському заводі майоліки, стали музейними експонатами.

Відому шафку, що «тримається» за згодою власниці було демонтовано зі стіни будинку українськими музейниками та працівниками ДСНС. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Знакові експонати зберігатимуться у Музеї Майдану (фото Музею Майдану)

Шафки була в аварійному стані, проте фахівцям вдалось зняти її зі стіни зруйнованого будинку. Тепер вона разом з іншими знаковими експонатами зберігатимуться в Національному музеї Революції Гідності.

Ініціаторами проекту є культурна інституція «Міжвухами» у партнерстві з Музеєм Майдану та штабом порятунку спадщини.

«Українські музейники в ці дні, як і в час Майдану, продовжують працювати не лише над збереженням вже існуючих колекцій, але і поповнювати музейні фонди експонатами, що згодом допоможуть “розповісти” через музейні проекти правду про цю війну – і нашим сучасникам, і нащадкам. Наше спільне завдання – зберегти всі символи героїчної боротьби українського народу за свою свободу», – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Шафу демонтували музейники та працівники ДСНС (фото Музею Майдану)

Нагадаємо, після звільнення Бородянки світ облетіло фото кореспондентки «Суспільного» Єлизавети Серватинської, на якому ми бачимо розбомблену росіянами багатоповерхівку, де на стіні майже неторканою залишилась кухонна шафка із посудом. Уважні глядачі побачили на шафці куманець у вигляді півника, в якому розпізнали виріб Васильківського заводу майоліки. Шафка породила велику кількість мемів та стала одним із символів незламності українців у війні з Росією.