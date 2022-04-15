Історичну будівлю Охтирського музею понищено внаслідок обстрілів росіян

Країни, які підтримують Україну у боротьбі з російською агресією, не тільки надають військову та гуманітарну допомогу, але й погодилися у майбутньому допомогти відновити зруйновані споруди. Окремі заяви вже прозвучали від британського архітектора, який зголосився брати участь у відбудові Харкова. А нещодавно заяви зробили офіційні представники Німеччини та Азербайджану.

Зокрема, посол Азербайджану висловив готовність допомогти відбудувати музей в Охтирці на Сумщині. А німецький футбольний клуб відновить знищений стадіон на 12 тис. глядачів у Чернігові.

«Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан», – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками розмови з державним міністром з питань культури і ЗМІ відомства федерального канцлера Німеччини Клаудією Рот.

Знищений стадіон у Чернігові (фото В’ячеслава Чауса)

Охтирський краєзнавчий музей на Сумщині розташований в історичній будівлі XIX століття. Фонд музею нараховує майже 10 тис. музейних предметів, повʼязаних з природою, історією та культурою регіону. Частину експонатів вдалося врятувати, однак через обстріли пошкоджено саму будівлю музею.

«Почесний консул Азербайджанської Республіки Афган Салманов висловив готовність азербайджанської сторони допомогти державі у відновленні об’єкту. Розпочнемо з розробки проектно-кошторисної документації», – додав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, стадіон імені Гагаріна, домашню арену ФК «Десна» у Чернігові росіяни атакували з літаків 11 березня. Тоді ж зруйнували і пам’ятку архітектури – будівлю бібліотеки і музею української старовини Василя Тарновського. Місто Охтирка також взяло на себе великий удар, коли росіяни увійшли в Україну з півночі. Там було знищено багато споруд, зокрема місцевий краєзнавчий музей. Його пошкодили 9 березня.