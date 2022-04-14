Норман Фостер є одним із найвідоміших архітекторів нашого часу

Відомий британський архітектор Норман Роберт Фостер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій, дав згоду брати участь у відновленні Харкова після закінчення бойових дій. Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Норман Фостер тісно пов'язаний з розвитком архітектури в стилі "хай-тек" і раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури», – йдеться у повідомленні.

Архітектурне бюро Нормана Фостера «Foster+Partners» було засноване у 1967 році. Його роботам притаманні масштабні відкриті простори, поєднання скла та металу, багатофункціональність.

Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчу будівлю з будь-коли збудованих, у 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції. Починаючи з 2009 року і до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири Apple – Apple Park у Каліфорнії. Однією із найпізнаваніших робіт Фостера є хмарочос Мері-Екс, у народі званий «корнішон» через свою форму. Цікаво, що Фостер спроектував готель «Мрія» у Криму (проект датований 2010 роком). Також Фостер є автором проекту скляного куполу Рейхстага у Берліні.