Кам'яна Могила – світова пам’ятка давньої культури у смт над річкою Молочною, з 2008 р. – національний історико-археологічний заповідник

Російські військові замінували Кам’яну Могилу, яка знаходиться у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Це унікальна пам'ятка геології та археології світового значення. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв у коментарі «Радіо Свобода».

«Один із головних мелітопольських колаборантів Юрій Радьков, який поставив свого родича головою окупаційної міліції, повідомив місцевим про те, що лісиста місцевість та дороги до Кам’яної Могили заміновані. За нашою інформацією, це насправді так, і окупанти намагаються не тільки обмежити пересування мирних жителів, а ще, ймовірно, бояться, що ті почнуть партизанити. Більше того, окупанти риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах Терпіння чеченці облаштовують свій табір», – розповів Іван Арєф'єв.

Кам'яна Могила є природним утворенням, висота якого сягає 12 метрів. Вона займає площу розміром 1,6 га, (фото з Вікіпедії)

Кам'яна Могила – світова пам’ятка давньої культури у смт над річкою Молочною, з 2008 р. – національний історико-археологічний заповідник. Пагорб, що тисячоліттями слугував людям вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (XXIV-XXII тис. до н. е. до X-XIII ст.), що робить пам'ятку унікальною.

З 2006 року комплекс Кам’яна Могила претендує на право внесення об’єкту до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.