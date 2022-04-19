Росіяни спалили краєзнавчий музей у Маріуполі
Через дії росіян загинула колекція краєзнавчого музею в Маріуполі
Російські військові знищили краєзнавчий музей Маріуполя, де зберігалися унікальні артефакти історії міста. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
«Телефонував Іван Георгійович Джуха (історик, геолог та політичний діяч грецького походження – Ред). Згорів краєзнавчий музей у Маріуполі, місце де зберігалася наша спадщина. Що вдалося врятувати, невідомо. Повністю зруйновано музей ім. А.І. Куїнджі. Пам’ятника митрополиту Ігнатію більше нема», – написав він у Telegram.
Маріупольський краєзнавчий музей відкрили у 1920 році. Він мав сім експозиційних залів та наукову бібліотеку, фонд якої становив 17 тис. книг. Загальний фонд музею налічував понад 53 тисячі експонатів, у тому числі речові, образотворчі, письмові (рукописні та друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, природні та інші. Серед них особливу цінність становлять грамота Катерини II християнам-грекам, виведеним з Кримського ханства в 1778–1780 роках і поселеним у Північному Приазов'ї, плащаниця 1760 року, Євангеліє 1811 року, пише LB.ua.
Основу археологічної колекції складали матеріали унікальних пам'яток — Амвросіївської стоянки, Маріупольського могильника епохи неоліту, колекція кам'яних статуй («кам'яних баб») стародавніх і середньовічних кочівників.
Що стосується, пам’ятника, то він був присвячений історичній постаті – митрополиту Ігнатію, якого називають митрополитом Маріупольським і засновником міста Маріуполя. Він народився у Греції у 1715 році. У 1778 році за наказом російської імператорки Катерини II Ігнатій закликав вірних переселитися з Криму до приазовських степів. Тоді і виник Маріуполь.
Однак переселенці почали обурюватися митрополитом, адже нова місцевість справила на них гнітюче враження. Тому Ігнатій покинув Маріуполь та оселився у кам'яній келії. 1786 року митрополит помер через хворобу. Священний Синод УПЦ канонізував Ігнатія у 1997 році.