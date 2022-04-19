Музей мав сім експозиційних залів та наукову бібліотеку, фонд якої становив 17 тис. книг

Російські військові знищили краєзнавчий музей Маріуполя, де зберігалися унікальні артефакти історії міста. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Телефонував Іван Георгійович Джуха (історик, геолог та політичний діяч грецького походження – Ред). Згорів краєзнавчий музей у Маріуполі, місце де зберігалася наша спадщина. Що вдалося врятувати, невідомо. Повністю зруйновано музей ім. А.І. Куїнджі. Пам’ятника митрополиту Ігнатію більше нема», – написав він у Telegram.

Маріупольський краєзнавчий музей відкрили у 1920 році. Він мав сім експозиційних залів та наукову бібліотеку, фонд якої становив 17 тис. книг. Загальний фонд музею налічував понад 53 тисячі експонатів, у тому числі речові, образотворчі, письмові (рукописні та друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, природні та інші. Серед них особливу цінність становлять грамота Катерини II християнам-грекам, виведеним з Кримського ханства в 1778–1780 роках і поселеним у Північному Приазов'ї, плащаниця 1760 року, Євангеліє 1811 року, пише LB.ua.

Основу археологічної колекції складали матеріали унікальних пам'яток — Амвросіївської стоянки, Маріупольського могильника епохи неоліту, колекція кам'яних статуй («кам'яних баб») стародавніх і середньовічних кочівників.

Що стосується, пам’ятника, то він був присвячений історичній постаті – митрополиту Ігнатію, якого називають митрополитом Маріупольським і засновником міста Маріуполя. Він народився у Греції у 1715 році. У 1778 році за наказом російської імператорки Катерини II Ігнатій закликав вірних переселитися з Криму до приазовських степів. Тоді і виник Маріуполь.

Однак переселенці почали обурюватися митрополитом, адже нова місцевість справила на них гнітюче враження. Тому Ігнатій покинув Маріуполь та оселився у кам'яній келії. 1786 року митрополит помер через хворобу. Священний Синод УПЦ канонізував Ігнатія у 1997 році.