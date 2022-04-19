Ворог продовжує перекидання озброєння та військової техніки до України

Війська держави-терориста Росії намагаються продовжувати наступальні дії у з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00 ранку 19 квітня.

Як розповіли у відомстві, на території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів Росії. Поряд з бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення.

Крім того, у Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК «Тор» до Харківської області. Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

Водночас держава-сателіт Росії Білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 квітня повідомив, що російські війська почали наступ на Донбасі.