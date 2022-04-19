Знищена російська військова техніка

У держави-терориста Росії залишилося близько половини від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни проти України. Про це заявив бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян в інтерв'ю ТСН.

За його словами, з приблизно 160 батальйонних тактичних груп, які держава-агресор мала на початку війни, 120-130 вступили у війну, намагалися потрапити до України.

«З цих 120-130, за останніми підрахунками, після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 батальйонних тактичних груп. Отже, це значні втрати. Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку», – розповів він.

За словами Кевіна Раяна, усе вказує на те, що Росія немає значної кількості контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати.

«Отже, годинник цокає проти армії президента Путіна. Вони втрачають війська і частини. І схоже, що вони не можуть створити нові війська та підрозділи на заміну», – переконаний він.

За словами бригадного генерала у відставці, бойові дії в Маріуполі та Херсоні важливі з точки зору мети російських військових отримати єдину смугу землі вздовж південного кордону України, щоб відрізати Україну від Чорного моря.

«Бо Херсон та Миколаїв є двома «шлюзами» для подальшого просування сухопутних військ Росії до Одеси. Те, що вони досі не під повним контролем російських військових, також є великою заслугою українських бійців, і це блокує реалізацію Путіним його стратегічної мети у південній частині України», – пояснив Раян.