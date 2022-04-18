За оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76. Про це в понеділок, 18 квітня, пише CNN з посиланням на слова неназваного високопоставленого представника американського Міністерства оборони.

«Вони збільшили свої можливості всередині України», – сказав він.

За його словами, всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України, але, за словами чиновника, США не можуть точно визначити, як вони розподілені.

Напередодні вторгнення, 24 лютого, Росія зосередила 120 батальйонних тактичних груп біля кордонів України або близько 150 тис. військових. За 53 дні російсько-української війни захисники України знищили близько 20 600 російських окупантів.

На думку експертів Інституту дослідження війни (ISW), ще кілька місяців у російської армії не буде достатньо сил, щоб добитися хоч якогось успіху на сході України.

«Ми вважаємо, що російській армії буде важко зібрати велику й боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі ще впродовж наступних кількох місяців. Росія, швидше за все, продовжить кидати сильно постраждалі й частково перегруповані формування в наступ, що дасть обмежену користь за дуже високу ціну», – вважають експерти Інституту дослідження війни (ISW). На думку експертів, десятки батальйонних тактичних груп, які відступили від Києва, швидше за все, мають лише частково бойову силу, яка зазвичай є у формувань такої чисельності.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства оборони України, Росія завершила перегрупування військ для наступу на сході України. Водночас у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме ширший фронт і буде кривавішою.