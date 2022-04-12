Заступник генсека НАТО Мірча Джоане зробив прогноз другого етапу російського вторгнення в Україну

У НАТО переконані, що другий етап війни в Україні є неминучим. І він буде складнішим і кривавішим. Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО, румунський політик Мірча Джоане в інтерв’ю Digi24.

«Все вказує на те, що на нас чекає швидкий вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо у другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя», – сказав Джоане.

Він висловив сподівання, що протистояння не сильно затягнеться, але вважає, що шансів на це мало. Джоане побоюється, що будуть нові втрати серед мирного населення України.

Політик пояснив, що через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів окупантами, назвавши їх воєнними злочинами Росії.

«Те, що вони роблять [з мирним населенням], уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Воно матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення», – наголосив Джоане.

Раніше з’явилися повідомлення, що деякі країни-союзники України розглядають можливість передати Україні не тільки радянську зброю, але й сучасне озброєння НАТО.