Посадовці розвідки та міністерства оборони США припускають, що російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, щоби спробувати захопити обласний центр. Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців США.

«Ми впродовж кількох днів обговорюєме те, наскільки важливо для них заволодіти Ізюмом, оскільки він розташований майже посередині Донбасу», – кажуть джерела журналістів.

Американська розвідка підтверджує скупчення російських підрозділів у самому Ізюмі та його околицях для ймовірного наступу на південь та південний схід.

За останніми даними розвідки, контроль над Ізюмом дозволить росіянам згодом перейти в наступ на Дніпро.

Нагадаємо, що у неділю, 10 квітня, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Частина ракет потрапила в аеропорт Дніпра і остаточно його зруйнувала.