ЦРУ не виключає ймовірність державного перевороту в Росії, як один із варіантів завершення війни. Про це пише CNN.

Про те, що «крісло під Путіним скоро захитається», журналістам розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.

Ймовірних термінів можливого перевороту він не назвав, але зазначив, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Владімір Путін може втратити президентське крісло.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв також не виключає такого розвитку подій.

Він зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України, як перемогу. Проте він вважає, що це може викликати сумніви у населення та привести навіть до перевороту в державі-агресорці, оскільки після війни росіяни можуть почати думати про те, що Путін – «слабкий цар».

Грозєв не виключає варіант, що після «палацового держперевороту» або путчу всередині Росії буде оголошений «білий прапор», тобто визнання поразки, щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії.