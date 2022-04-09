Деякі союзники України на Заході готові допомогти їй перейти зі старої радянської зброї на більш сучасне обладнання НАТО. Про це пише Bloomberg.

До цього часу країни відмовлялися від постачання передового озброєння, щоб уникнути необхідності навчати українську армію нею користуватися. Але зараз стало зрозуміло, що в якийсь момент у східних союзників НАТО закінчаться запаси радянського обладнання.

Словаччина передала Україні системи ППО С-300. Натомість вона отримає ракети Patriot від США. Деякі союзники можуть почати підготовку українських солдатів за межами країни, щоб мали змогу підтримувати й використовувати передове озброєння.

Про це виданню розповіли джерела, поінформовані про дискусії між країнами G7 і НАТО. Мета полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти на стандарти західного оборонного альянсу.

Тим часом, країни-учасниці НАТО намагаються забезпечити українську армію іншою зброєю, щоб допомогти їй стримати російський наступ на сході

Київ наполягає, що йому потрібні системи ППО, бронемашини й танки. Очільник МЗС Дмитро Кулеба також сказав, що ще в перший тиждень війни попросив одну з країн надати «певні передові види озброєння». Але українському міністру відмовили, пояснивши, що так доведеться тренувати українських військових щонайменше два місяці.

«Якби ще на початку нам погодилися дати цю зброю, наші люди зараз вже майже закінчили б проходити підготовку. І ми б отримали необхідну техніку за тиждень чи два», – сказав Кулеба, не уточнюючи, про яку саме зброю йдеться.

Під час зустрічі з НАТО Кулеба також наголосив на важливості того, щоб партнери почали мислити більш довгостроково й почали відправляти більш сучасні оборонні системи в Україну, а також планувати тренування.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сказала журналістам, що союзники погодилися забезпечити українську армію більш новим й важчим обладнанням.

«Ми погодилися допомогти українським силам перейти від радянського озброєння до техніки за стандартами НАТО на двосторонній основі», – сказала вона.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг теж підтвердив, що союзники будуть відправляти як радянське, так і більш сучасне озброєння.