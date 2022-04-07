Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни альянсу продовжать підтримувати Україну зброєю

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі 7 квітня обговорять подальші поставки Україні озброєння, зокрема, важкого. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання.

«Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але і також важчої зброї, і багато інших видів підтримки України», – цитує Єнса Столтенберга «Європейська правда».

Генсек альянсу наголосив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Напередодні Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може тривати протягом багатьох місяців або навіть років, тому країни НАТО мають розглядати довгострокові плани продовження допомоги Україні.