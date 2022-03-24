Генсек НАТО закликав Росію зупинити «безвідповідальну ядерну риторику»

НАТО попередило про те, що війна Росії в Україні не повинна перерости у ядерне протистояння між Москвою та Заходом, та закликало Росію припинити «ядерну риторику».

«Росія повинна припинити цю небезпечну безвідповідальну ядерну риторику», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив на готовності НАТО захищатися та захищати своїх союзників від будь-якої загрози в будь-який час, передає Reuters.

«Росія повинна зрозуміти, що вона ніколи не зможе виграти ядерну війну», – сказав Єнс Столтенберг напередодні саміту національних лідерів західного військового альянсу в Брюсселі.

Генсек НАТО також нагадав, що НАТО не є частиною російсько-українського конфлікту, хоча надає підтримку Україні. «НАТО не введе війська в Україну. Дуже важливо надати підтримку Україні, і ми активізуємось. Але водночас надзвичайно важливо не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на повноцінну війну між НАТО та Росією», – сказав Єнс Столтенберг.