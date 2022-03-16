Зенітно-ракетний комплекс С-300. Максимальна дальність ракет може сягати 150, 200, 300 км

США та НАТО направляють в Україну зенітно-ракетні комплекси для допомоги у російсько-українській війні. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію американських чиновників.

До цих систем входять автоматизований зенітно-ракетний комплекс «Оса» (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-3» (SA-14).

Ці системи отримали від країн-партнерів НАТО і їх уже направили Україні. Наразі не відомо, як ці системи будуть повертати країні, що їх постачає.

Пізніше інформацію про військову допомогу Україні підтвердив і президент США Джо Байден. Він оголосив про додаткові 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні.

Зазначимо, що в середу, 16 березня, президент України Володимир Зеленський під час виступу в Конгресі США закликав надати Україні системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами як альтернативу закриттю неба.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може запровадити над Україною безпольотну зону, оскільки тоді війна Росії з Україною може перерости у війну Росії з НАТО.