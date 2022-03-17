США анонсували поставку в Україну озброєння, систем ППО та захисту для військовослужбовців Збройних Сил України. Білий дім офіційно оприлюднив на своєму сайті перелік допомоги, яку відправляє в Україну. Про готовність допомогти Україні також заявили країни НАТО.

Міноборони просить не публікувати інформацію про військову допомогу, яку надсилають в Україну інші держави ДО появи офіційної інформації. Тож ZAXID.NET на основі лише офіційних повідомлень керівництва США роз’яснює, що саме отримає Україна.

Switchblade

США направили в Україну безпілотні літальні системи. Як повідомив головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, йдеться про безпілотники Switchblade.

Switchblade – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс. Особливістю цього безпілотника є те, що він самознищується після завданого удару, саме тому Switchblade ще називають «дроном-камікадзе».

Switchblade

Switchblade доволі малий та легкий, його можна навіть носити у наплічнику. За його допомогою звичайний піхотний підрозділ може здійснювати тактичну розвідку. У разі необхідності Switchblade може швидко знаходити та знищувати бойовиків, особливо, тих, хто ховається в окопах, а також атакувати ворожу техніку.

За інформацією виробника безпілотників AeroVironment, існує дві моделі Switchblade: 300 та 600. Switchblade 300 може літати до 15 хвилин на дальність 10 км. Switchblade 600 набагато більший і може літати до 40 хвилин на дальність понад 40 км. AeroVironment стверджує, що його можна налаштувати та запустити менш ніж за 10 хвилин. Виробник також стверджує, що цим безпілотником дуже легко керувати.

C-300

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що Америка допоможе Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме. Ймовірно, йдеться про системи С-300, якими ЗСУ уже давно користуються.

С-300 — радянська зенітно-ракетна система середнього радіуса дії, максимальна дальність якої може сягати 200-300 км. С-300 вважається ефективною системою протиповітряною обороною (ППО).

C-300

С-З00 уражає сучасні військові літаки, крилаті та балістичні ракети, що летять зі швидкостями до 1200 м/с на висотах від 25 м. Система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.

Всі завдання виявлення, відпрацювання цілей, захоплення мети, наведення ракет, оцінки результатів стрільби - система здатна вирішувати автоматично за допомогою цифрових обчислювальних засобів. Оператор С-300 контролює її роботу, зокрема, запуск ракет. Сучасні модифікації С-300 одним комплектом можуть вражати до 36 аеродинамічних (літаки, крилаті ракети тощо) чи балістичних цілей.

Стінгери

FIM-92 Stinger – це переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля – повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Вони призначенні для збивання літаків та вертольотів.

Вважається, що «Стінгер» є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями.

FIM-92 Stinger

Тактичний радар виявлення цілей, що входить до системи «Стінгер» може виявляти літаки на відстані до 20 км, а вертольоти – до 10 км.

HMMWV

HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, Гамві) — американський повнопривідний військовий автомобіль, який має десятки моделей. Автомобіль володіє високою прохідністю, придатний до транспортування і десантування.

З часу прийняття на озброєння збройними силами США у 1980-х, на базі Гамві створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

HMMWV

HMMWV, з-поміж іншого, можуть бути призначені для пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях, супроводження колон військової техніки в умовах застосування противником мін, саморобних вибухових пристроїв та фугасів.

Джавеліни

FGM-148 Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) американського виробництва. ПТРК обладнаний прицілом «вистрілив-забув», ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Оператор також може вибрати один з двох режимів атаки ракети: атака згори, для ураження бронетехніки у менш захищений верх, або атака по прямій.

FGM-148 Javelin

«Джавелін» призначений для враження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті: гелікоптерів або безпілотників (БПЛА). За умов без організації протидії ймовірність влучення досить висока – 96%.

Ракети «Джавеліна» мають дальність ураження близько 2,5 км, але здатні пролетіти на відстань і до 4 км.

АТ-4

AT4 – шведський одноразовий ручний протитанковий гранатомет з ракетою калібром 84 мм. Гранатомет призначений для боротьби з броньованими цілями, але може бути використаний як протипіхотна зброя. Після випуску ракети пусковий контейнер з спусковим пристроєм викидаються.

Гранатомет AT4

Прицільний пристрій АТ4 розрахований на дальність 200 м.

Мі-8

Мі-8 — це радянський військовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Вертоліт служить для підвищення мобільності частин сухопутних військ, тактичного десантування, а також для ураження військ противника некерованим ракетним, стрілецькою і бомбардувальним озброєнням. Мі-8 – це один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Екіпаж вертольота складається з 2-3 людей, загалом на його борту може поміститись до 24 пасажирів або 12 носилок з людьми.

Мі-8

Бойове навантаження вертольота – чотири 100 або 200-кілограмових бомб або 80 некерованих ракет С-8.

Патрульні катери

Патрульний катер – швидкохідний бойовий корабель, що використовуються для патрулювання в прибережній зоні, боротьби з торпедними, сторожовими і артилерійськими катерами противника, охорони територіальних. Патрульний катер може перевозити то 500 тонн з легким артилерійським або кулеметним озброєнням.

Island

За тоннажем патрульні катери розділяються на великі і малі, невідомо, які саме отримає Україна. Торік США передали ВПС України патрульні катери типу «Island».