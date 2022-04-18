Російський агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться у Слобожанському і Донецькому операційних районах», – сказав Мотузяник на брифінгу в понеділок, 18 квітня, повідомив «Укрінформ».

Водночас він зауважив, що противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

«Зокрема, літако-вильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилося у півтора раза. Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим», – зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, наразі росіяни ведуть активні бойові дії на Луганщині, а також у Маріуполі на Донеччини. Також загарбники обстрілюють інші українські регіони, зокрема – Харківську, Запорізьку і Дніпропетровську області. 18 квітня росіяни також завдали кілька ракетних ударів по Львову, внаслідок чого загинули семеро людей.