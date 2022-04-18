Вранці у понеділок, 18 квітня, росіяни завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Частину ракет вдалось збити ППО, проте голова військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про попадання по двох об’єктах.

«Деталі по ранковим «прильотам». Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру», – написав Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА додав, що 60% ракет було збито ППО.

Нагадаємо, що вранці 18 квітня росіяни також завдали кількох ракетних ударів по Львову, вибухи було чути у різних районах міста.