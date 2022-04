Зранку понеділка, 18 квітня, росіяни завдали декілька прицільних ракетних ударів по західній частині Львова. Внаслідок цієї атаки загинуло шестеро людей, ще 11, у тому числі і дитина, отримали поранення різного ступеню важкості.

Близько 9:00 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що по Львову завдали чотири ракетні удари. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив про п'ять прицільних ударів по місту. Радник Офісу президента Михайло Подоляк також повідомив про 5 вибухів у Львові.

В.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін підтвердив, що росіяни завдали кілька ударів по залізниці.

Another shelling of #Lviv. Several missiles hit near railway station. Neither passengers, nor railwaymen injured. Infrastructure will be restored. Minor delays in arriving and departing trains. Keeping #RunningOnSchedule. pic.twitter.com/Fn4BC98BAD