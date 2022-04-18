Вибухи сталися в західній частині Львова

Зранку понеділка, 18 квітня, росіяни завдали декілька прицільних ракетних ударів по західній частині Львова. Внаслідок цієї атаки загинуло шестеро людей, ще 11, у тому числі і дитина, отримали поранення різного ступеню важкості.

Близько 9:00 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що по Львову завдали чотири ракетні удари. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив про п'ять прицільних ударів по місту. Радник Офісу президента Михайло Подоляк також повідомив про 5 вибухів у Львові.

За офіційною інформацією Повітряного командування «Захід», вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три удари – по об'єкті військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі, гасіння ще триває. За інформацією Максима Козицького, шестеро людей загинуло і 8 постраждало. Серед постраждалих – одна дитина. Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про 11 постраждалих.

В.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін підтвердив, що росіяни завдали кілька ударів по залізниці.

Another shelling of #Lviv. Several missiles hit near railway station. Neither passengers, nor railwaymen injured. Infrastructure will be restored. Minor delays in arriving and departing trains. Keeping #RunningOnSchedule. pic.twitter.com/Fn4BC98BAD — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) April 18, 2022

О 9:20 «Укрзалізниця» повідомила, що ситуація на львівському вокзалі контрольована. «Пасажирів було розміщено у безпечних укриттях.Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено», – вказано у повідомленні «Укрзалізниці».

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на шиномонтажі та поруч пошкоджено 40 автомобілів. Судячи з оприлюдненого Садовим фото, деякі автомобілі знищено вщент. Від ударної хвилі розбило вікна в сусідньому до шиномонтажу готелі. Станом на 10:50 відомо про 6 загиблих і 11 постраждалих.

О 12:00 «Суспільне»опублікувало перші фото наслідків влучання ракети у шиномонтаж у Львові.

Через ракетні удари у Львові перекрили кілька вулиць​ в районі Левандівки та змінили маршрути декількох міських автобусів.

Про усі невідомі об'єкти в небі та про вибухи треба повідомляти у чат-боті «Шось летить» в телеграмі – @rusrocketfly_bot.

Нагадаємо, в суботу, 16 квітня, сили ППО збили чотири російські ракети на Львівщині.