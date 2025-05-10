Тіло знайшли поблизу кордону з Румунією

У суботу, 10 травня, на підніжжі гори Піп Іван Мармароський у Закарпатській області поблизу кордону з Румунією прикордонники знайшли тіло чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У суботу, 10 травня, на підніжжі гори Піп Іван Мармароський, що в Рахівському районі Закарпатської області, наряд відділу прикордонної служби «Ділове» знайшов тіло невідомого чоловіка. Зазначають, що загиблого виявили у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 1 км від державного кордону з Румунією.

Це вже другий подібний випадок за останній тиждень.

«Минулого разу тіло людини також було виявлено неподалік державного рубежу, що свідчить про загрозливу тенденцію спроб незаконного перетину кордону у небезпечних умовах», – додають у повідомленні.



На місце інциденту прикордонники викликали представників ДСНС та Нацполіції.



«Закликаємо громадян утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах», – наголошують прикордонники.

Раніше повідомляли, що 4 травня близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський працівники Мукачівського загону, які патрулювали гірську місцевість, виявили тіло людини.