Біля кордону з Румунією на Прикарпатті знайшли тіло 44-річного мешканця Чернігівщини
Труп пролежав в лісі щонайменше місяць
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Поблизу українсько-румунського кордону мешканці Прикарпаття виявили тіло людини. Загиблим виявився 44-річний мешканець Чернігівської області. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на цій ділянці кордону загинули понад 40 чоловіків.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 6 листопада, тіло пролежало в лісі щонайменше місяць. Поруч прикордонники відділу «Шибени» Чернівецького загону знайшли речі та документи, які належать 44-річному мешканцю Чернігівщини. Точний час та причину смерті чоловіка встановить експертиза.
«Враховуючи місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він з собою мав, з великою долею ймовірності можна зробити висновок, що він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії», – інформують в ДПСУ.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовослужбовці Західного регіонального управління Держприкордонслужби зафіксували більше 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетину державного кордону.