З початку повномасштабного вторгнення РФ поблизу західного кордону загинули понад 40 чоловіків

Поблизу українсько-румунського кордону мешканці Прикарпаття виявили тіло людини. Загиблим виявився 44-річний мешканець Чернігівської області. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на цій ділянці кордону загинули понад 40 чоловіків.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 6 листопада, тіло пролежало в лісі щонайменше місяць. Поруч прикордонники відділу «Шибени» Чернівецького загону знайшли речі та документи, які належать 44-річному мешканцю Чернігівщини. Точний час та причину смерті чоловіка встановить експертиза.

«Враховуючи місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він з собою мав, з великою долею ймовірності можна зробити висновок, що він мав намір незаконно перетнути державний кордон з України до Румунії», – інформують в ДПСУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовослужбовці Західного регіонального управління Держприкордонслужби зафіксували більше 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетину державного кордону.