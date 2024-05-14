До пошуків тіла залучили 77 чоловік і 23 одиниці техніки

Вранці 14 травня після двох діб пошуків гірські рятувальники Закарпаття та Прикарпаття разом з кінологами, лісниками та поліцейськими виявили рештки загиблого чоловіка у підніжжя гори Гутин Томнатик. Особу загиблого встановлюють.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, на скелет чоловіка у горах Рахівського району 12 травня натрапила група туристів. Про знахідку вони повідомили рятувальників, вказавши на карті орієнтовне місце знаходження загиблого. До пошуків залучили 77 чоловік, 23 одиниці техніки та два квадрокоптери.

«Гірські рятувальники Закарпаття та Прикарпаття, кінологи, працівники лісового господарства та поліцейські впродовж двох діб шукали тіло загиблого у горах. О 10:00 14 травня однією з пошуково-рятувальних груп його було знайдено в районі підніжжя гори Гутин Томнатик, в ущелині потічка Бутинець Рахівського району. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Після здійснення на місці виявлення слідчих дій працівниками поліції, рятувальники транспортують тіло загиблого до найближчого населеного пункту Рахівського району», – інформують у ДСНС.

За словами Наталії Батир, у загиблого не було при собі документів, тож наразі його особу не встановили.

«Наразі можемо підтвердити, що це чоловік, але сказати, хто він і коли загинув, можна буде після проведення експертизи. Можливо, це саме той француз, якого ми шукали взимку», – зазначила Наталія Батир.

Нагадаємо, на початку січня у Карпатах зник громадянин Франції Чарльз Мінарт, який відпочивав у Ворохті і планував піднятися на Говерлу. Після кількох тижнів пошуків його так і не вдалося знайти.