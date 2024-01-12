Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 30 років, худорлявої тілобудови, темне волосся

Поліція Прикарпаття розшукує 27-річного громадянина Франції Чарльза Мінарта, який з січня перестав виходити на зв’язок з рідними. Чоловік відпочивав у Ворохті і планував піднятися на Говерлу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 12 січня, про зникнення іноземця правоохоронців Яремча повідомила знайома родини розшукуваного. До неї за допомогою завернулись його батьки.

«З січня розшукуваний перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня чоловік ночував в котеджі, що знаходиться у смт. Ворохта. Опісля, чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні», – розповідають у поліції.

Чарльз Мінарт був одягнений в куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 30 років, худорлявої тілобудови, темне волосся. Був одягнений в куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики, при собі мав гірський рюкзак.

Інформацію, яка допоможе знайти чоловіка, правоохоронці просять повідомляти за телефоном 102 або 0 (68) 651 98 24 (чергова частини яремчанської поліції).