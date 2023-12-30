Михайло Зелінський та його син Ілля Бринза

Поліція Івано-Франківської області оголосила в розшук батька та його малолітнього сина. 29 грудня вони вийшли з дому та не повернулись, на контакт із рідними не виходять.

Як ідеться в повідомленні поліції, 31-річний мешканець Івано-Франківська Михайло Зелінський разом із 4-річним сином Іллею Бринзою зник 29 грудня. Близько 14:00 разом із сином він вийшов із дому і не повернувся. Їх місце перебування невідоме.

Прикмети батька: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке.

Прикмети дитини: зріст 105 см, худорлявої статури, волосся довге світле, очі карі.

У день зникнення батько був одягнутий в чорну куртку, чорні джинси, сіру шапку та кросівки чорного кольору. Хлопчик одягнений у чорну спортивну куртку, чорні штани та сіру шапку

Правоохоронці просять усіх, хто може знати, де перебувають зниклі, телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: (097) 98 32 132, (067) 497 17 87.

P.S. Пізніше в поліції повідомили, що батька з сином розшукали. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.