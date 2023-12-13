Богдану розшукують з листопада цього року

Викрадену в Таїланді 21-річну українку Богдану Кашпрук виявили у М’янмі. На слід дівчини вийшла команда польських детективів, яка намагається повернути дівчину додому. За попередньою інформацією, викрадачі використовують Богдану, яка володіє декількома іноземними мовами, для переговорів зі спільниками по всьому світу.

Як розповів керівник польської команди детективів «Телеграфу» Давід Бурзацький, Богдану вивезли через Лаос до М’янми – країни, в якій триває громадянська війна. У протистоянні, крім армії та поліції, беруть участь повстанці.

«Ми встановили, що 21-річна дівчина легально працювала в одному з тайських готелів аніматором, вільно спілкуючись кількома мовами. Потенціал молодої українки помітили злочинці й вирішили використати його у своїй протиправній діяльності. Жінці через свого менеджера запропонували нову роботу і під цим прикриттям вивезли з Таїланду. Межі цієї країни вони покинули нелегально і попрямували до М’янми. Там вони облаштували за допомогою повстанців “офіси”, де утримували викрадених людей і під загрозою смерті змушували виконувати певну роботу», – пояснив детектив.

Він уточнив, що не йдеться про секс-індустрію, оскільки Богдана стала жертвою міжнародної злочинної групи, що займається шахрайством, фінансовим махінаціями й економічною злочинністю.

«На території, недоступній для сторонніх людей, прихованій у тропічному лісі, процвітають наркобізнес, криптовалютні ферми та фабрики підроблених ліків. Тут працюють злочинні групи з усього світу. В їхньому розпорядженні є телекомунікаційна інфраструктура, включаючи станції GSM, які забезпечують покриття мережі мобільного зв’язку. За нашою інформацією, Богдана, знаючи кілька мов, використовується для телефонних розмов з контрагентами злочинців з усього світу», – зазначив Давід Бурзацький.

Детективи двічі побували у М’янмі й змогли нарешті вийти на слід дівчини. З’ясували, що навіть маючи доступ до телефону Богдана не може викликати допомогу, бо місцева поліція співпрацює зі злочинцями, а місце розташування перешкоджає пішохідній втечі. Попри це, українка двічі намагалась втекти і зазнала жорстокого побиття.

Дістатися місця в джунглях, де діють злочинні синдикати, вкрай важко, бо туди веде лише одна місцева дорога, яка перебуває під постійною охороною повстанців. Контрольні пункти через кожні кілька кілометрів. Протягом декількох днів детективи налагодили контакт з місцевими жителями, буддійськими монахами, міжнародними воєнними кореспондентами, представниками Міжнародного Червоного Хреста. Станом на обід 9 грудня стало відомо, що поліція, підпорядкована одному з міністерств М’янми, здійснила спробу евакуації Богдани. Але поки немає інформації, чи остаточно покинула українка зону бойових дій.