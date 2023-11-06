Богдана поїхала в Таїланд, аби працювати у готельному бізнесі

Родичі 21-річної уродженки Луцька Богдани Кашпрук заявили про її викрадення у Таїланді. Туди дівчина поїхала декілька тижнів тому на роботу. Однак, її викрали, побили, та наразі тримають під вартою. За попередньою версією, дівчини стала жертвою торгівлі людьми. Пошуком зниклої займаються польські детективи.

Як повідомляє польське видання Dziennik Śledczy, 21-річна Богдана Кашпрук кілька місяців тому виїхала з Польщі в Таїланд на роботу, пов’язану з готельним бізнесом. Однак, декілька тижнів тому її викрали і вивезли з Таїланду під приводом нової роботи. За попередньою інформацією, її утримують проти її волі в прикордонній зоні між Таїландом і Лаосом. Дівчина двічі намагалася втекти, але її спіймали і жорстоко побили.

Викрадена Богдана зуміла отримати телефон і зв'язалася з рідними. Про випадок викрадення було повідомлено польську поліцію, але той факт, що дівчина утримується в Азії у важкодоступній місцевості, означає, що можливості поліції обмежені.

Ще однією проблемою є громадянство зниклої, адже дівчина є громадянкою України, а польська поліція, за словами офіцерів, не має права провести повномасштабне розслідування. Відтак брат Богдани встановив контакт із командою польських детективів.

«Ознайомившись з матеріалами справи, ми можемо однозначно констатувати, що потерпіла була викрадена та утримувалася проти власної волі в одній із країн Азії. Беручи до уваги безпеку затриманої жінки, ми не надаємо точне місцезнаходження чи країну, де вона зараз знаходиться», – каже Давід Бурзацький, координатор групи детективів.

Раніше ця ж команда допомогла знайти у Таїланді зниклого мешканця Вроцлава. Тож родичі дівчини сподіваються, що детективам вдасться знайти та повернути в Польщу і Богдану.