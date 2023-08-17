З дівчиною поспілкувались ювенальні поліцейські

У місті Славута на Хмельниччині поліцейські знайшли зниклу 16-річну дівчину з Черкас. Дівчина поїхала в гості до товариша, не попередивши матір,

Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, вчора, 16 серпня, до Черкаського відділення поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що її неповнолітня дочка поїхала з дому та не виходить на зв'язок.

Правоохоронці орієнтували на пошуки дівчини усі області України. Дівчину знайшли у місті Славута на Хмельниччині, що за 440 км від Черкас. Як виявилось, дівчина поїхала з дому без попередження, аби відвідати Київ, однак дорогою передумала та заїхала до друга у Славуту. Тут її і знайшли поліцейські.

Правоохоронці зазначають, що з дівчиною все добре, жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Їїї відправлять додому до матері.