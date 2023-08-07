З дівчатами поспілкувались ювенальні поліцейські

На автостанції у Ковелі поліція знайшла 17-річну переселенку, яка пішла з дому на Тернопільщині. Вона перебувала разом зі своєю неповнолітньою подругою. Наразі обох дівчат передали тернопільській поліції.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, у неділю, 6 серпня, до правоохоронців звернулась за допомогою 54-річна переселенка з Херсонщини, яка наразі мешкає у Тернопільській області. За її словами, 17-річна онука не повернулась додому і перестала виходити на зв'язок.

«Поліцейські відразу ж розпочали пошукові заходи, а орієнтування надіслали в інші області. Отримавши оперативну інформацію, волинські ювенальні поліцейські знайшли зниклу дівчину у Ковелі на автостанції, де вона перебувала разом із подругою. Обом дівчатам по 17 років, протиправних дій щодо них ніхто не вчиняв», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що щодо другої дівчини заяв про зникнення не було.

Як з'ясували поліцейські, близько півроку тому дівчата ще перебували в окупації у селі Олешківці, але російські війська вивезли цих дівчат без їхньої згоди до Краснодарського краю, де утримували їх тривалий час. Згодом, завдяки одній з українських волонтерських організацій, неповнолітні таки повернулись в Україну, однак не додому, а вимушені були перебратись у Терпопільську область, у статусі внутрішньо переміщених осіб.

Водночас правоохоронці не уточнюють, з яких причин дівчата втекли з дому. Зазначають лише, що з ними все добре, а незабаром їх передадуть тернопільським поліцейським.