Хлопчика після огляду в медиків відправили у обласний центр реабілітації

На Рівненщині поліцейський офіцер громади розшукав дев'ятирічного хлопчика, який втік з дому. Дитина не поверталась до рідних протягом майже двох діб. Свій вчинок хлопчик пояснив тим, що вдома погані умови і що його ображає старший брат, відтак він «зробив собі халабуду» і мешкав у ній. Наразі дитину відправили у центр реабілітації.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у середу, 19 липня, близько 08:00 до поліцейського офіцера Городоцької громади Василя Ойцюся зателефонувала продавчиня магазину, що в селі Обарів. Жінка повідомила, що місцева жителька прийшла за продуктами в крамницю та розповіла, що зник її дев'ятирічний син, якого вдома не було майже дві доби.

Вказана сім'я перебувала на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Матір хлопчика підтвердила поліцейському, що син вчергове втік та не ночував удома.

«Правоохоронець негайно почав шукати хлопчика: орієнтовно через годину побачив його у полі на окраїні села. Втім, хлопчик, побачивши поліцейського, кинувся втікати. Коли Василь Ойцюсь наздогнав його, дев'ятирічний Тарас сказав, що не хоче жити вдома через неналежні умови проживання та образи з боку старшого брата. Пояснив, що із підручних матеріалів змайстрував халабуду та мешкав там», – йдеться у повідомленні.

Поліцейський відвіз дитину до служби у справах дітей. Дорогою хлопця погодували, оскільки він нічого не їв понад добу. Наразі дитину відправили у обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Ювенальні поліцейські з'ясовують усі обставини та причини втечі хлопчика з дому.