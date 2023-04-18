У Івано-Франківську патрульні знайшли 17-річну дівчину, яку вже тиждень розшукували поліцейські. Неповнолітня, яка наразі тимчасово мешкає з родиною на Рівненщині, мала їхати додому на Дніпропетровщину, але туди так і не дісталась і на зв'язок не виходила. Чому вона так вчинила, наразі з'ясовує поліція.

Зазначимо, що про розшук 17-річної дівчини прес-служба поліції Рівненщини повідомила 11 квітня. До правоохоронців звернулась матір дівчини – переселенка з Дніпропетровської області, яка наразі мешкає у селі Великі Межиричі на Рівненщині.

Дівчина мала намір їхати додому у місто Марганець, але туди так і не прибула. Підлітку розшукували впродовж восьми днів. Правоохоронці отримали інформацію, що вона може перебувати на Львівщині, однак у понеділок, 17 квітня, стало відомо, що неповнолітню знайшли в Івано-Франківську.

«Близько 19:00 патрульні поліцейські Івано-Франківська за отриманим орієнтуванням виявили на місцевому автовокзалі схожу за описом дівчину: нею виявилась зникла Катерина. Нині правоохоронці спілкуються із неповнолітньою та встановлюють причини такого вчинку», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що жодних протиправних дій щодо дівчини вчинено не було.