Зникла шість днів тому 41-річна мешканка Рівного сама звернулась до поліції, побачивши оголошення про розшук. Правоохоронцям вона пояснила, що без попередження пішла від рідних, бо «хотіла відпочити». Поліцейські провели з нею бесіду, аби жінка більше так не чинила. Ніяких адмінпротоколів на неї не складали.

Як повідомляла прес-служба поліції Рівненщини, жінка пішла з дому 6 грудня. Тоді вона вийшла на роботу і востаннє виходила на зв'язок близько 15:00 того ж дня. Відтоді родичі не знали, де вона перебуває, оскільки жінка вимкнула мобільний телефон. Хто саме з рідних звернувся з заявою про зникнення до поліцейських, правоохоронці не уточнюють.

Побачивши інформацію про розшук, жінка сама звернулась до поліції. «Свою відсутність пояснила бажанням відпочити. Співробітники Рівненського райуправління поліції провели із нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому», – йдеться у повідомленні.