Тіло 62-річного мешканця села Івачків знайшли у технічній водоймі

На Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти чотири дні тому. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили.

Зазначимо, що щодо зникнення мешканця села Івачків Здовбицької громади до поліції звернулись соцпрацівники, які за ним доглядали. На зв'язок з ними чоловік перестав виходити в 27 листопада. Відомо, що односельчани ще бачили чоловіка наступного дня, 28 листопада, але з тих пір він зник безвісти. Відтак чоловіка оголосили у розшук.

У п'ятницю, 2 грудня, прес-служба поліції Рівненщини повідомила, що тіло чоловіка знайшли у водоймі неподалік села. Про труп у водоймі повідомив на лінію 102 власник технічних водойм.

«Під час огляду померлого ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті», – йдеться у повідомленні поліції.