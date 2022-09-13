Оголошена в розшук 41-річна мешканка Рівного тиждень відпочивала за містом
Жінка не попередила чоловіка про свої плани, тож за декілька днів після її відсутності він пішов у поліцію
Зникла дев'ять днів тому 41-річна мешканка Рівного сама повернулась додому. Виявилось, що протягом цього часу вона відпочивала у знайомих, не попередивши свого чоловіка.
Про те, що жінка повернулась, стало відомо у вівторок, 13 вересня. Поліцейським вона пояснила, що весь цей час відпочивала за містом у знайомих. «Жодних протиправних дій відносно 41-річної рівнянки вчинено не було», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.
Нагадаємо, жінка зникла ввечері 4 вересня. Близько 18:00 вона сказала чоловікові, що йде на роботу, але так і не повернулась. Телефон у неї був вимкнений. За декілька днів після зникнення, 9 вересня, чоловік звернувся до поліції з заявою про розшук дружини.
Відомо, що жінка до цього неодноразово могла зникнути без попередження.