З дівчиною все добре, правоохоронці передали її матері та вітчиму

На Рівненщині поліція знайшла 14-річну школярку, яка напередодні пішла з дому. Дівчину оголосили в розшук зранку в вівторок, 6 вересня, а знайшли пообіді в селі Вілля за 23 км від її рідного села Великі Межирічі. Виявилось, що напередодні мати заборонила дівчині йти гуляти, але вона не послухала. На дзвінки підлітка не відповідала, оскільки загубила свій телефон дорогою до знайомого. Наразі відомо, що з школяркою все добре, її передали батькам.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, дівчину знайшла одна з пошукових груп поліції пообіді в вівторок, 6 вересня. Виявилось, що дівчина перебувала у знайомого в селі Вілля Соснівської громади.

«Дівчина розповіла поліцейським, що просилась у мами погуляти, втім, коли та заборонила — не послухала. А мобільний телефон загубила дорогою до знайомого. Втім, проведеними оперативно-розшуковими заходами за кілька годин поліцейським вдалося встановити її місцезнаходження», – йдеться у повідомленні. Дівчина додала, що шкодує про свій вчинок.

З підліткою ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду. Згодом дівчину передали батькам. Крім того, вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по догляду за дитиною.

Зазначимо, що 14-річна дівчина востаннє виходила на зв'язок зі своєю матір'ю близько 21:00 напередодні. Тоді вона запевнила, що начебто має прийти додому, але до помешкання так і не з'явилась. Мати та вітчим усю ніч шукали її власними силами, однак коли це не дало результату — зранку наступного дня звернулись у поліцію.