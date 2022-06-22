До пошуків залучили понад 100 людей, в тому числі місцевих добровольців

У селі Бронне на Рівненщині поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку двох зниклих дітей. 10-річний хлопчик та його 7-річна сестра ввечері пішли гратись на вулицю, але додому так і не повернулись. До пошуків залучили понад сотню людей, які прочісують навколишні села, ліси та поля.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, 10-річний Олександр та його 7-річна сестра Мілана зникли близько 21:00 у вівторок, 21 червня, в селі Бронне. Вони разом пішли на вулицю гратись і не повернулися. Батьки самотужки шукали дітей, коли ж пошуки результатів не дали, зранку наступного дня вони звернулись до поліції.

Наразі поліція залучила до пошуків понад сто людей: поліцейських, кінологів, лісівників, представників тероборони і рятувальників. Також у пошукові операції беруть участь місцеві добровольці. Вони обходять усі сусідні села, прочісують лісові масиви, поля та луги. Для спрощення пошуків використовують також квадрокоптер.

У поліції додають, що діти виховуються в благополучній багатодітній сім'ї.

«Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклих діток чи ви бажаєте долучитися до пошуків, звертайтесь за телефоном: +380 67 701 88 72 або 102», – звертаються поліцейські.