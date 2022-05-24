Поліцейські виявили хлопця у місті Нетішин, де його прихистила небайдужа жінка

13-річний хлопець з Рівненщини пройшов пішки 25 км, щоб дістатись до родичів на Хмельниччині. У Нетішині підлітка зустріла літня жінка, вона його нагодувала та викликала поліцію. Виявилось, що хлопець проживає у родині, що опинилась у скрутних життєвих обставинах. Підлітка повернули додому, за родиною спостерігатиме соцслужба.

Про інцидент стало відомо в вівторок, 24 травня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Як встановили слідчі, 13-річний мешканець села на Рівненщині вирішив піти до родичів у села Комарівка, що в Хмельницькій області.

Хлопець без їжі та води пройшов пішки понад 25 км. У Нетішині він зустрів небайдужу 76-річну жінку, яка прихистила хлопця, нагодувала та викликала на допомогу поліцію. «Малий був голодний, брудний та втомлений. Просто не змогла пройти повз цієї дитини», – зазначила правоохоронцям літня жінка.

Поліцейські встановили, що 13-річний хлопець проживає в родині, що опинилась у складних життєвих обставинах. Наразі відомо, що хлопця повернули додому, а за його родиною будуть спостерігати відповідні служби. «Юрко подякував своїм помічникам та пообіцяв, що більше не буде подорожувати самотужки без нагляду дорослих», – повідомляє поліція.