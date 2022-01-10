Чому дитина втекла з дому, поліцейським встановити так і не вдалось

На автостанції у місті Вараш поліція знайшла зниклого семирічного хлопчика з Волині. Дитина проживає з батьками у селі Тростянець Маневицького району, втім, 8 січня хлопець з невідомих причин втік від батьків. З села до райцентру Маневичі він виїхав маршруткою, згодом пересів на інший автобус до Вараша, де його і знайшла поліція. Нині хлопця повернули до батьків, за недогляд на них склали адмінпротокол.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, хлопця знайшли патрульні у суботу, 8 січня, близько 18:30. На службовий планшет надійшло повідомлення про те, що на автостанції міста Вараш перебуває дитина без супроводу батьків.

«На місці події поліцейські виявили хлопчика, який через вади із мовленням нічого про себе не міг пояснити. А зі слів заявниці-касира, малолітній намагався сісти в автобус зі сполученням "Вараш–Луцьк"», – йдеться у повідомленні. Хлопець лише розповів, що його звуть Тимофій.

Згодом поліцейським вдалось встановити його особу. Виявилось, що йому сім років, а проживає він у селі Тростянець Маневицького району.

«Матір із ще одним сином уранці поїхали у райцентр, а Тимофій залишився з батьком, від якого втік. Хлопчик самостійно здолав чималеньку відстань. Його різдвяні пригоди розпочалися маршруткою з села Тростянець до Маневич, звідки він благополучно дістався до Вараша автобусом», – повідомили деталі в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Чому дитина втекла з дому, наразі невідомо.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, на батьків хлопця склали адмінпротокол за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виконання дітей). Санкція передбачає від 850 до 1700 грн штрафу.