Дружина декілька разів подякувала людям, які знайшли її чоловіка

У Луцьку перехожий випадково знайшов 81-річного чоловіка, який заблукав на кладовищі. Інцидент стався у неділю, 19 грудня, на вулиці Чернишевського. Перехожий гуляв зі своїм псом, коли раптом тварина почала тягнути господаря в бік цвинтаря. В результаті пес привів власника до чоловіка, який протягом дня не міг дістатись додому і перебував у безпорадному стані. На місце викликали патрульних, вони доправили його додому до дружини.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, зниклого чоловіка знайшов житель Луцька. Він гуляв із собакою мисливської породи на вулиці Чернишевського. Коли вони проходили повз кладовище, пес почав рватись у бік цвинтаря. В результаті собака вивела господаря до чоловіка похилого віку, який заблукав.

Перехожий впізнав чоловіка, оскільки в цей день читав новини у місцевих ЗМІ про його розшук. Відтак він звернувся до поліції. Патрульні, які прибули на місце, побачили, що загублений пенсіонер перебуває у безпорадному стані. Правоохоронцям він розповів, що заблукав у суботу, 18 грудня, коли повертався додому в темну пору доби. Згодом він вже не міг самостійно пересуватись.

Патрульні встановили його місце проживання та доправили додому до дружини. Як видно на відео з бодікамери, шокована жінка декілька разів дякувала людям, які врятували її чоловіка.