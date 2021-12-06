Чоловік не виходив на зв'язок протягом тижня, з 29 листопада

36-річного жителя Луцька, якого поліція 3 грудня оголосила в розшук, знайшли здоровим і неушкодженим. Чоловік, який раніше заявляв про намір пожити поза цивілізацію, повернувся на дачу в село Гаразджа під Луцьком. Там його помітили сусіди, які й повідомили поліцію. На зв'язок чоловік не виходив тиждень.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, 36-річний чоловік зник у понеділок, 29 листопада. Своєму батькові він пояснив, що хоче спробувати пожити поза цивілізацію. Із дачі в селі Гаразджа під Луцьком він взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.

У розшук чоловіка оголосили в п'ятницю, 3 грудня, оскільки він не виходив на зв'язок. Знайти його вдалось у понеділок, 6 грудня. Відомо, що чоловік повернувся до себе на дачу, там його побачили сусіди і зателефонували у поліцію.

В поліції зазначають, що життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.