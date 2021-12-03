Олександр Солтис зник з дому у понеділок, 29 листопада

Волинська поліція шукає 36-річного жителя Луцька, який пішов з дому, щоб спробувати пожити поза цивілізацією. Із дачі в селі Гаразджа чоловік взяв палатку та вирушив у невідомому напрямку. Рідні шукають зниклого вже четвертий день, на зв'язок він не виходив.

Про зникнення чоловіка повідомила прес-служба поліції Волині у п'ятницю, 3 грудня. Відомо, що 36-річний Олександр Солтис зник у понеділок, 29 листопада. Своєму батькові він пояснив, що планує спробувати жити поза цивілізацією. На дачі в селі Гаразджа під Луцьком чоловік взяв палатку та пішов у невідомому напрямку. З тих пір він не виходив на зв'язок.

Відомо, що чоловік має вади слуху. Востаннє його бачили одягненим у сині джинси та чорну куртку середньої довжини з хутром на капюшоні.

Усіх, хто бачив нещодавно Олександра Солтиса, або хто знає про його місцеперебування, просять повідомити цю інформацію за номером 102 або 380 99 142 0382.