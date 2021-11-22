У полі неподалік села Підгірне Луцького району знайшли тіло 54-річного чоловіка, якого шукали рідні. За інформацією поліції, чоловік, який проживав у селі Підгірне, зник у четвер, 18 листопада. Його тіло знайшли у полі неподалік села, слідів насильницької смерті не виявили. Втім, для точніших висновків його доправили на судово-медичну експертизу.

Як повідомили «Волинські Новини», посилаючись на власні джерела, тіло зниклого чоловіка знайшли у неділю, 21 листопада. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції підтвердили цю інформацію. Відомо, що тіло чоловіка знайшли у полі між селами Підгірне та Вічині.

Особу загиблого встановили, це 54-річний житель села Підгірне, якого шукали рідні. Як уточнили у коментарі ZAXID.NEТ в прес-службі поліції, чоловіка оголосили в розшук 18 листопада. Під час огляду на тілі не знайшли слідів насильницької смерті, втім, для більш точних висновків його доправили на судово-медичну експертизу.