У неділю ввечері, 11 липня, на пляжі міста Володимир-Волинський відпочивальники знайшли тіло загиблої жінки. Слідчі встановили особу, нею виявилась 17-річна дівчина, яка пішла з дому напередодні. Про її зникнення мати повідомила поліцію лише за добу. Слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявили, нині її доправили на судово-медичну експертизу.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, тіло дівчини без ознак життя знайшли місцеві відпочивальники біля річки Луга у місті Володимир-Волинський. Фото загиблої опублікували на сторінці місцевої фейсбук-групи «Твій Володимир» із проханням допомогти встановити особу та викликати поліцію. Також уточнили, що дівчину знайшли близько 18:40 на дитячому пляжі. Слідчі, які приїхали на місце події, встановили особу загиблої. Як виявилось, це 17-річна місцева мешканка, яка пішла з дому напередодні.

«Правоохоронці встановили, що дівчина пішла з дому ще 10 липня, увечері, однак її матір про зникнення дочки повідомила в поліцію лише наступного дня, близько 18 години», – йдеться у повідомленні поліції.

Ознак насильницької смерті наразі не виявили. Для більш детальної експертизи тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу. Поліція з’ясовує обставини трагедії.