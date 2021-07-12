За вихідні на Львівщині під час відпочинку втопилися троє людей

У вихідні під час відпочинку на водоймах загинули четверо людей. Три нещасні випадки сталися у неділю, 11 липня, на озерах у Дрогобицькому, Золочівському та Червоноградському районах на Львівщині. Також чоловік втопився у суботу на ріці Луг у Ходорові.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, у суботу, 10 липня, о 9:39 надійшло повідомлення, що м. Ходорів на р. Луг працівники поліції виявили тіло без ознак насильницької смерті чоловіка, 1975 року народження.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 16:40 у с. Уличне (Трускавецька ТГ) Дрогобицького району в місцевому озері втопився місцевий мешканець 1998 року народження. На тілах загиблих ознак насильницької смерті не виявлено. Рятувальники витягли тіло з води та передали працівникам поліції.

Ще один випадок стався близько 18:10 у с. Білий Камінь Золочівської громади. В місцевому озері втопився місцевий мешканець 1966 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті з води дістали місцеві мешканці та передали поліції.

Близько 20:50 у м. Великі Мости (Великомостівська ТГ) Червоноградського району в місцевому озері втопився місцевий мешканець 1979 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті з води дістали місцеві мешканці та перели працівникам поліції.

Обставини усіх подій встановлює поліція.