У Золочеві та Ходорові 10 липня виявили тіла людей, які втопилися в місцевих водоймах, повідомив 11 липня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Так, зранку в Золочеві на озері «Молодіжному» водолази виявили та підняли на берег тіло 22-річної дівчини. Вона напередодні увечері купалася з подругами у водоймі та зникла, її розшукувала поліція.

Також зранку 10 липня в Ходорові в річці Луг виявили тіло 46-річного місцевого мешканця, його підняли на поверхню поліцейські. Ознак насильницької смерті на тілі не було.

Ймовірно, загиблим є чоловік, якого розшукували на місцевих водоймах вже кілька днів. За інформацією Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, чоловік пішов купатися о 18:00 7 липня та не повернувся. Водолази обстежували озера в Ходорові 8-9 липня, проте безрезультатно.