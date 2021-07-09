Тіло утопленика знайшли за 8 км від місця зникнення

У п’ятницю, 9 липня, у селі Рибник Дрогобицького району на Львівщині водолази знайшли в річці Стрий тіло 34-річного жителя Борислава, який напередодні пішов купатися та потонув.

У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що інцидент трапився напередодні увечері, 8 липня. Близько 21:45 до поліції зателефонували очевидці та повідомили, що у селищі Східниця під час купання в річці Стрий зник 34-річний чоловік. Він пішов у воду, не вміючи плавати, і не виплив. Спершу очевидці шукали його самостійно, а потім звернулися по допомогу до рятувальників та поліції.

Тіло утопленика знайшли водолази (фото рятувально-водолазної служби)

Тіло чоловіка знайшли вранці 9 липня водолази рятувально-водолазної служби групи у селі Рибник – за 8 км від Східниці. Правоохоронці не виявили на тілі ознак насильницької смерті.