Чоловік втонув у річці під час риболовлі, його тіло далося віднайти через три дні

28 червня водолази віднайшли тіло рибалки, який втонув у річці Дністер. Нещасний випадок трапився 25 червня у селищі Журавно Стрийського району. Три дні його шукали у водоймі.

57-річний чоловік рибалив на річці Дністер. Коли помітили, що він зник, на місце викликали рятувальників, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Тіло чоловіка довго не могли знайти. Його підняли на поверхню 28 червня водолази.

«За допомогою рятувальної мотузки та рятувального круга потопельника витягнуто на берег та передано працівникам поліції», – зазначено у повідомленні.

Загиблий – мешканець с. Вільховець (Бібрської ТГ) 1964 року народження.

Обставини загибелі встановлюють слідчі.