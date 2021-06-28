У селі Бояничі на Львівщині втопився 11-річний хлопчик. Він купався у місцевому кар'єрі, пізніше його тіло у воді знайшли рятувальники.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія трапилася у неділю, 27 червня, близько 18:00 у селі Бояничі, що у Червоноградському районі.

11-річний хлопчик з Ганівки купався в місцевому кар'єрі, пірнув у воду і не виринув. Як повідомили у ГУ ДСНС Львівщини, тіло хлопчика без ознак життя пізніше знайшли у озері рятувальники.

Зазначимо, що у Бояничах був глиняний кар'єр. Зараз ця територія частково затоплена.