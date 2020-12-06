У Старичах, що поблизу Яворова, під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Повідомлення до рятувальників надійшло 5 грудня о 16:30. На місце події для пошуку тіл виїхала аварійно-рятувальна водолазна маневрена група Львівської центральної рятувально-водолазної служби.

Рятувальники обшукували водойму до 22:40 та продовжили пошуки 6 грудня. Як уточнив ZAXID.NET речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, сьогодні, о 10:52, рятувальники знайшли два тіла. Обставини події встановлюються.