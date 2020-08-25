Львівський співак Назар Савко під час свого концерту врятував потопельника

Співак проводив репетицію концерту, який мав відбутися на плаваючій сцені на озері в парку Погулянка

24 серпня в озері парку Погулянка у Львові нетверезий чоловік пішов купатися і потонув. В той час там готувався до свого концерту з нагоди Дня Незалежності співак Назар Савко. Не задумуючись, він та його звукорежисер кинулись у воду і витягли чоловіка. Після цього музиканти почали надавати першу допомогу, непритомного чоловіка доставили у лікарню. Однак у медзакладі пацієнт помер.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився близько 17:45: «Під час купання у водоймі парку «Погулянка» втопився мешканець Львова 1986 року народження».

Назар Савко розповів, що готувався до концерту Центру творчості дітей та юнацтва Галичини з нагоди річниці незалежності.

«Збиралася публіка, діти готувалися до концерту, бо це була акція від Центру творчості. На озері зробили плаваючу сцену, на ній мало виступати струнне тріо «Progressive Time» і я. Я хотів зробити репетицію, до мене підбіг мій звукорежисер Олег Ярема, повідомив, що чоловік втопився. Здивувало, що ніхто не панікує, не кричить, не кидається у воду. Ми з ним роздяглися і пірнули», — розповів ZAXID.NET Назар Савко.

Співак розповів, що по бульках на воді зорієнтувався, куди треба пірнати. Проте не з першого разу вдалося утопленика знайти, адже в тому місці глибина близько 2,5 м. Чоловік лежав на дні.

«Ми його витягнули, почали реанімувати. Перевертали, робили штучне дихання, масаж серця. Нам вдалося його відкачати, він почав випльовувати воду, з’явився пульс. Від нього сильно пахло алкоголем. Швидка приїхала дуже швидко, десь за 3 хвилини», — згадує Назар Савко.

Бригада лікарів доставила чоловіка в лікарню. Але близько 22:00 він помер.

Співак дивується, що попри велику кількість людей в тому місці ніхто не кинувся на допомогу. Товариші потопельника, з якими він відпочивав, були дуже п’яні, вони навіть не намагалися врятувати друга. Окрім того, в озері на Погулянці купатися заборонено, про це інформують таблички на березі.