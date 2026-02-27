Трасу Долина – Хуст ремонтувала компанія «ПБС»

Правоохоронці оголосили ще одну підозру у справі розкрадання 37 млн грн під час ремонту дороги Р-21 Долина – Хуст. Заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 27 лютого, підозрюваний підписав 14 актів приймання будівельних робіт, вартість яких штучно збільшили на понад 3,1 млн грн.

«У документах, зокрема в частині покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, застосували завищений показник середньої кошторисної заробітної плати –14,5 тис. грн замість затверджених 10 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

Хто може бути причетний до схеми

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За матеріалами справи, йдеться про заступника начальника з фінансових питань Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Романа Карпенка. 23 лютого суд наклав арешт на майно посадовця, зокрема квартиру в Ужгороді, площею 62 м2.

Йому інкримінують розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у липні 2025 року правоохоронці викрили масштабну схему привласнення грошей під час ремонту дороги Р-21 Долина – Хуст, який у 2020 році проводило ТОВ «ПБС». Організатором схеми слідство вважає ексдиректора компанії Олексія Пастернака. Обвинувальний акт проти нього відправили до суду – до вироку він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Підозру також отримав провідний інженер технагляду Служби відновлення – чинний депутат Міжгірської районної ради Мирослав Бігар, який погодив 14 актів із недостовірними даними, що дало змогу перерахувати кошти за фактично невиконані роботи.